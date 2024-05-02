رئيس اتحاد نقابات مصر: تحية لجيش مصر الذي أنقذ الدولة من قوى الشر والظلام

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، محمد جبران، إن بناء الدول لا يتم بين عشية وضحاها بل يتطلب الوقت والجهد والصبر والتخطيط وأن يقودنا الأمل دائمًا إلى مستقبل أفضل وواعد لنا وللأجيال القادمة.

وأضاف "جبران" في كلمته خلال الاحتفال بعيد العمال بمجمع هاير بالعاشر من رمضان، أنه لا يدرك حجم التحديات إلا جنود مصر الأوفياء، موجهًا التحية لجيش مصر العظيم الذي أنقذ بقيادة الرئيس السيسي الحكمية كيان الدولة المصرية من قوى الشر والظلام.

كما توجه "جبران" بالتحية لرجال الشرطة البواسل الذين دافعوا بأرواحهم ضد من حاولوا طمس هوية هذا الوطن وخططوا لنشر الخراب والظلام.

ويحتفل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بعيد العمال بمجمع هاير الصناعي في مدينة العاشر من رمضان، كما يفتتح عددًا من المشروعات على هامش الاحتفال.

يأتي الاحتفال بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية، وممثلو العمَّال في مختلف القطاعات من مجالس إدارات النقابات العامة.