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الخميس 02 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

مجموعة هاير العالمية: مصر ستصبح مركزًا إقليميا لتصنيع الأجهزة المنزلية

سو يو جون، نائب الرئيس
سو يو جون، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة هاير العالمية
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وجه سو يو جون، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة هاير العالمية، الشكر للحكومة المصرية، والصينية، والمشاركين في احتفالية عيد العمال.

وأضاف خلال كلمته في احتفالية عيد العمال 2024، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مجمع هاير يهدف إلى جعل مصر مركزا إقليميا لتصنيع الأجهزة المنزلية، وقاعدة تصديرية للمنطقة.

وتابع ممثل هاير العالمية، أن مجمع مصر يعتبر أول مجمع رقمي صديق للبيئة للصناعات المختلفة في الشرق الأوسط بفضل التعاون بين الحكومة المصرية والحكومة الصينية، لافتا إلى أنه الأسرع في الافتتاح والإنتاج في سلسلة هاير الصناعية لتصنيع الأجهزة المنزلية المختلفة وتعد منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط واحدة من الأسواق الواعدة في هذا القطاع.

وتابع: "يبلغ حجم الاستثمارات 135 مليون دولار، وتشمل المرحلة الأولى خط إنتاج تكييف غسالة وتليفزيون ويوفر 3 آلاف فرصة عمل".

الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية عيد العمال مجموعة هاير العالمية عيد العمال