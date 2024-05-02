القبض على شخصين قاما بحركات استعراضية باستخدام دراجتان ناريتين بالقاهرة

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض علي شخصين قاما بعمل حركات استعراضية باستخدام دراجتان ناريتين، وذلك بعد تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" .

تعود الواقعة عندما رصدت أجهزة الأمن تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام قائدى دراجتى ناريتان بحركات إستعراضية بالقاهرة معرضان المواطنين للخطر، وبالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجتين الناريتين وقائديهما شخصين - مقيمان بالجيزة.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وبفحص الهاتف المحمول الخاص بأحدهما تبين وجود فيديوهات تدل على قيامهما بحركات إستعراضية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.