الأهلي يجهز ياسر إبراهيم لتعويض غياب ربيعة أمام الجونة

أصبح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر في أزمة دفاعية قبل مواجهة الجونة في الدوري يوم السبت المقبل ضمن الجولة 21.

وتأكد غياب رامي ربيعه مدافع الفريق عن المباراة المقبلة للايقاف بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثالثة في مسابقة الدوري أمام الإسماعيليأمسس.

وبدأ الجهاز الفني في تجهيز ياسر إبراهيم مدافع الفريق العائد من الإصابة في العضلة الخلفية والتي غاب بسببها لفترة طويلة.

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف أمس الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية في في الجولة 20 من مسابقة الدوري الممتاز.