وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية عيد العمال، تحية إجلال وتقدير لكل يد مصرية تزرع الأمل وتصنع حياة كريمة وتبني الحاضر والمستقبل من أجل مصر الحديثة والمتقدمة.

وأضاف الرئيس خلال كلمته في احتفالية عيد العمال 2024: "مصر تمضي في بناء قاعدتها والتي ما كان لها أن تتحقق لولا الجهد الخالص الذي بذله عمال مصر في تشييد البنية التحتية ما يؤسس انطلاقة اقتصادية في جميع المحالات وخاصة الاقتصادية".

ويحتفل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بعيد العمَّال بمجمع هاير الصناعي في مدينة العاشر من رمضان، كما يفتتح عددًا من المشروعات على هامش الاحتفال.

يأتي الاحتفال بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية، وممثلي العمَّال في مختلف القطاعات من مجالس إدارات النقابات العامة.