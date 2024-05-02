اليوم العلمى لطلاب الطب الشرعي بـ"قصر العينى" يرفع شعار مصر خالية من السموم والمخدرات

شهدت كلية طب قصر العيني، جامعة القاهرة انعقاد اليوم العلمى الثانى لطلاب قسم الطب الشرعى والسموم الاكلينيكيه برعاية الدكتور حسام صلاح عميد الكلية والدكتورة صافيناز صلاح الدين وكيل الكلية لشؤون الطلاب واشراف الدكتورة شيرين غالب رئيس قسم الطب الشرعى والسموم ، نقيب أطباء القاهرة.

وناقش الطلاب خلال اليوم العلمى أسباب التسمم بطرق مختلفة من بينها التسمم بالقاتل الصامت - أول أكسيد الكربون - و أضرار المسكنات، والتسمم في المنازل، وتسمم الفسيخ، والمخدرات الحديثة القاتلة؛ إذ تضمنت فعاليات اليوم العلمي عرض فيديوهات لما قام به طلبه الفرقه الثالثة من أنشطه عن طريق تقسيم الطلبة المشاركون إلى 20 مجموعة وتم تكليف كل 4 مجموعات بمناقشه موضوع من الموضوعات اللى تم تحديدها.

وافتتحت أعمال اليوم العلمى بكلمة لوكيل الكلية لشئون الطلاب الدكتورة صافيناز صلاح الدين فى حضور لجنة التحكيم المكونة من الدكتورة شيرين غالب رئيس قسم الطب الشرعى والسموم الاكلينيكية و الدكتورة حنان مبارك رئيس قسم الفسيولوجيا الطبية والدكتورة عبلة عبد الرحمن أستاذ الطب الشرعى والسموم الاكلينيكيه والدكتورة نيفين الدسوقى أستاذ الطب الشرعى والسموم الاكلينيكية والدكتورة ايمان جاب الله أستاذ الطب الشرعى والسموم الاكلينيكية كما شارك كل من طلبة الراوند الثانى وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسم الطب الشرعى والسموم الاكلينيكيه.

وقامت لجنه التحكيم باختيار المجموعة الأفضل فى كل نشاط من الأنشطة المقدمة وتم تكريم طلبة المجموعة على ما قدموه من وسائل جادة للتوعية والتعريف بمخاطر السموم وصولا لتحقيق أهداف الحملة، مصر خالية من السموم والمخدرات.