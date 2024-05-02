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الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

"إدارة الوقت وإدارة المشاعر ومواجهة الصدمات" ندوة بـ"تربية عين شمس"

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
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عقدت كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، ندوة بعنوان "إدارة الوقت وإدارة المشاعر ومواجهة الصدمات" تحت رعاية  أسامة السيد عميد الكلية، وولاء أنيس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومحمد أحمد فرج وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و داليا حسين فهمى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأقيمت الندوة برعاية ريم الكباريتي مدير إدارة روابط خريجى بجامعة عين شمس، وتحت إشراف وتنظيم جيهان عبد الباسط شلبى مدير وحدة متابعة الخريجين بالكلية واستضافت خلالها  أمل زكريا استشاري تدريب بالنقابة العامة لمدربي التنمية البشرية فى مجال مهارات التواصل وتعديل السلوك كمقدمة للندوة.

وحضر الندوة عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وعدد من خريجى الكلية وطلاب الفرقة الرابعة بمختلف أقسام الكلية ودارت محاور الندوة حول تسليط الضوء علي الذكاء العاطفي ومواجهة الصدمات، والعلاقة بين إدارة الوقت وإدارة الصدمات و أهمية معرفة مصفوفة الوقت ومقترحات وحلول والقاعدة الثنائية وقاعدة الرقم 10.

وقام الحضور بطرح بعض الأسئلة على مقدمة الندوة فى ظل تفاعل مثمر وتجاوب من الحاضرين .

إدارة الوقت إدارة المشاعر الدراسات العليا والبحوث الذكاء العاطفي التنمية البشرية