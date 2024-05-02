تشاهدون اليوم.. تشيلسي يستضيف توتنهام بالبريميرليج والزمالك يستضيف البنك الأهلي

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد جميع المباريات اليوم الخميس، في جميع الدوريات الأوروبية، والعربية والمصرية، والتى جاءت كالتالى:

- نصف نهائى الدورى الأوروبى:

10:00 مارسيليا - فرنسا × أتلانتا - إيطاليا

10:00 روما - إيطاليا × باير ليفركوزن - ألمانيا



- نصف نهائى دورى المؤتمر الأوروبى:

10:00 أستون فيلا - إنجلترا × أولمبياكوس - اليونان

10:00 فيورنتينا - إيطاليا × كلوب بروج - بلجيكا



- الدورى الإنجليزى:

09:30 تشيلسي × توتنهام هوتسبير



-دورى روشن السعودى:

06:00 الحزم × الأخدود

09:00 الفتح × الرياض

09:00 الأهلي × ضمك



-الدورى المصرى الممتاز:

07:00 الزمالك × البنك الأهلي

07:00 مودرن فيوتشر × طلائع الجيش

