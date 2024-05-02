تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد جميع المباريات اليوم الخميس، في جميع الدوريات الأوروبية، والعربية والمصرية، والتى جاءت كالتالى:
- نصف نهائى الدورى الأوروبى:
10:00 مارسيليا - فرنسا × أتلانتا - إيطاليا
10:00 روما - إيطاليا × باير ليفركوزن - ألمانيا
- نصف نهائى دورى المؤتمر الأوروبى:
10:00 أستون فيلا - إنجلترا × أولمبياكوس - اليونان
10:00 فيورنتينا - إيطاليا × كلوب بروج - بلجيكا
- الدورى الإنجليزى:
09:30 تشيلسي × توتنهام هوتسبير
-دورى روشن السعودى:
06:00 الحزم × الأخدود
09:00 الفتح × الرياض
09:00 الأهلي × ضمك
-الدورى المصرى الممتاز:
07:00 الزمالك × البنك الأهلي
07:00 مودرن فيوتشر × طلائع الجيش
البوابة سبورت
تشاهدون اليوم.. تشيلسي يستضيف توتنهام بالبريميرليج والزمالك يستضيف البنك الأهلي
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد جميع المباريات اليوم الخميس، في جميع الدوريات الأوروبية، والعربية والمصرية، والتى جاءت كالتالى:
تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد جميع المباريات اليوم الخميس، في جميع الدوريات الأوروبية، والعربية والمصرية، والتى جاءت كالتالى: