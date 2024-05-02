"نقل الكهرباء" توقع عقد توسع مشروع محطة محولات مستقبل مصر

وقعت المهندسة صباح مشالي رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد انشاء محطة محولات مستقبل مصر ( S2) جهد 66 / 22 ك.ف بخلتي خط جهد 66 ك.ف من النوع التقليدي ( AIS) مع شركة ميجا للانشاء والصناعة.

وبحضور المهندس صلاح عزت العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية والمهندسة مني رزق رئيس قطاعات المشروعات والاستاذ طارق مقلد مدير ادارة العلاقات العامة و اعضاء الشركات المنفذ.

ويأتى ذلك في إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية.