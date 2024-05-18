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السبت 18 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

إصابة شاب فلسطيني في مواجهات مع قوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بإصابة شاب فلسطيني خلال مواجهات بين مواطنين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس. 

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرافة عسكرية مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، وقامت جرافة الاحتلال بتدمير البنية التحتية في شوارع المخيم.

وأصيب طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل، واندلعت مواجهات عنيفة بين مواطنين فلسطينيين وقوات الاحتلال، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع.

منذ صباح اليوم، ويتجدد إطلاق النار من الآليات العسكرية الاسرائيلية، تزامنًا مع قصف مدفعي متقطع شرق مخيم البريج ومخيم المغازي وسط قطاع غزة  .

إصابة شاب فلسطيني مواجهات مع قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس