الرئيس يشهد عرضا لبعض النماذج الصناعية الناجحة المدعمة من مبادرة "ابدأ"

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس، خلال احتفالية عيد العمال، عرض بعض النماذج الصناعية الناجحة التي دعمتها مبادرة "ابدأ".

وقال محمد وفائي، مدير تطوير الأعمال بمصنع محركات وسائل النقل الخفيفة، خلال الاحتفال بعيد العمال بمجمع هاير بالعاشر من رمضان، إن مصنع محركات بنزين وسائل النقل الخفيف أو مصنع من نوع في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف: "نحتفل اليوم بإنتاج أول محرك مصري، والمصنع على مساحة 13 ألف متر مربع بإجمالي تكلفة استثمارية 330 مليون جنيه، والطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى ربع مليون محرك سنويًا، ونسبة المكون المحلي 70% ومدخلات إنتاجية مصرية، وعدد العمالة يصل إلى 120 عاملًا".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، الاحتفال بعيد العمال بمجمع هاير الصناعي في مدينة العاشر من رمضان، كما يفتتح عددًا من المشروعات على هامش الاحتفال.

يأتي الاحتفال بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية، وممثلو العمَّال في مختلف القطاعات من مجالس إدارات النقابات العامة.