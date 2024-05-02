مصدر رفيع: تقدم إيجابي وسط اتصالات مصرية مكثفة لإقرار الهدنة في غزة

أفاد مصدر رفيع المستوى، بتحقيق تقدم إيجابي وسط اتصالات مصرية مكثفة مع جميع أطراف الصراع في قطاع غزة لإقرار هدنة ووقف إطلاق النار.

جاء ذلك في خبر عاجل أذاعته فضائية القاهرة الإخبارية.

ووصل وفد من حركة «حماس» إلى القاهرة، الاثنين الماضي، حيث أفاد مصدر مصري رفيع المستوى بـ«إجراء مباحثات موسعة بين مسؤولين أمنيين مصريين ووفد من حركة (حماس)»، بشأن مقترح «هدنة» في غزة.

وتزامناً مع اتصالات مصرية مكثفة تستهدف الاتفاق على «هدنة» في قطاع غزة، يتم خلالها تنفيذ صفقة لـ«تبادل الأسرى»، جددت القاهرة التحذير من تداعيات تنفيذ عملية عسكرية واسعة في مدينة رفح الفلسطينية.

وعقد مسؤولون مصريون على مستويات عدة لقاءات عدّها خبراء محاولة لحشد موقف دولي يدعم جهود حلحلة الصراع القائم في غزة.