حملات تفتيشية على المراكب النيلية والمعديات بمراكز المنيا

واصلت الوحدات المحلية بالمنيا حملاتها الرقابية والتفتيشية، اليوم السبت، بالمرور على المراكب النيلية والمعديات تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار تلك الحملات حماية للمواطنين وحفاظا على سلامتهم، ومتابعة حالة المعديات خاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك نظرا للإقبال الشديد من المواطنين.

وتابع عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، المراكب النيلية للتأكد من الالتزام بالحمولة المقررة حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والتأكد من عملها في إطار القانون ومتابعة أعداد الركاب، وفحص رخص المراكب، كما تم التفتيش على معدية المطاهرة بقرية بنى محمد سلطان لمتابعة العمل بها والتأكد من عدم السماح بالحمولة الزائدة.

كما تابع اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، المجهودات اليومية خلال الحملات التفتيشية المستمرة على كافة المعديات النهرية طوال أيام العيد نظراً للإقبال الشديد من المواطنين على استخدامها فى تنقلاتهم والتأكد من كافة وسائل تأمين المراسى والمواطنين ولضمان تسهيل عمليات شحن المركبات وانضباط أطقم التشغيل.

وتابع محمد عبد الغنى رئيس مركز ديرمواس، سير العمل بمشروع المعديات النيلية بقريتي تل بني عمران والحاج قنديل، مؤكداً ضرورة التواجد المستمر لمشرفي البرّ، ومراعاة إجراءات السلامة المتبعة عند رسو المعديات وتنظيم دخول وخروج السيارات من وإلى المعدية، مع التأكيد على الالتزام بتعريفة الركوب وكذلك مراعاة الحمولة المقررة للمعديات.

كما تابع المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينه مطاي جميع المعديات سواء العامة أو الخاصة، حيث تم المرور على المعديات النهرية بالشيخ حسن للاطمئنان على صلاحيتها واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية، مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية، والتأكد من سلامة وسائل الحماية المدنية وأطقم الإنقاذ، ضمن جهود الوحدة المحلية لمركز مطاي لتوفير وسائل نقل آمنة حفاظا على أرواح المواطنين.

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