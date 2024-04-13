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الأحد 14 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مصرع شخصين في تصادم سيارتين نقل بالدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقى شخصان مصرعهما في حادث تصادم سيارتين نقل وربع نقل بالطريق الواصل بين (أبو ماضي - جمصة) في محافظة الدقهلية، وجرى نقل جثامين المتوفين إلى مشرحة مستشفى بلقاس العام ورفع آثار الحادث.

مصرع شخصين في تصادم سيارتين نقل بطريق أبو ماضي في الدقهلية

 كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس بوقوع حادث تصادم ومتوفين. 

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وتبين وقوع الحادث على الطريق الجديد أمام مستودع الغاز طريق بترول أبو ماضي جمصة.

بالفحص تبين تصادم سيارة نقل محملة مع سيارة ربع نقل، وأسفر الحادث عن مصرع "عبدالله السيد عبدالله"، 17 عاماً، ومقيم ببلقاس، و"عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالنبي"، 20 عاماً، ومقيم ببلقاس، وجرى نقلهما لمشرحة مستشفى بلقاس تحت تصرفات النيابة العامة .

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة لتحقيقات.

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