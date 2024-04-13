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الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

مصدر سوري: انفجار سيارة مفخخة في دمشق بمنطقة المزة

انفجار سيارة مفخخة
انفجار سيارة مفخخة
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كشف مصدر أمني في الشرطة السورية اليوم السبت أن انفجار وقع في منطقة المزة بالعاصمة دمشق ناجم عن انفجار سيارة مفخخة في ساحة المهدي.

وأكد المصدر الأمني السوري أن الأضرار اقتصرت على الماديات، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ولم يتضح على الفور من المسؤول عن الانفجار أو من استهدفه.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات في العاصمة السورية بعد أن تعهدت إيران بالانتقام من هجوم على مبنى في مجمع السفارة الإيرانية في العاصمة دمشق، مما أسفر عن مقتل العديد من قادة الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك جنرالان واتهمت طهران إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم.

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