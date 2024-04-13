مصدر سوري: انفجار سيارة مفخخة في دمشق بمنطقة المزة

كشف مصدر أمني في الشرطة السورية اليوم السبت أن انفجار وقع في منطقة المزة بالعاصمة دمشق ناجم عن انفجار سيارة مفخخة في ساحة المهدي.

وأكد المصدر الأمني السوري أن الأضرار اقتصرت على الماديات، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ولم يتضح على الفور من المسؤول عن الانفجار أو من استهدفه.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات في العاصمة السورية بعد أن تعهدت إيران بالانتقام من هجوم على مبنى في مجمع السفارة الإيرانية في العاصمة دمشق، مما أسفر عن مقتل العديد من قادة الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك جنرالان واتهمت طهران إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم.