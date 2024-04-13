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الأحد 14 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

العثور على جثة غريق بقرية الكداية بأطفيح وانتشال الجثمان

أرشيفيه
أرشيفيه
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تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة على من انتشال جثة شاب غرق في مياه النيل بقرية الكداية بمركز ومدينة أطفيح جنوب المحافظة.
 

وتلقى المقدم عبدالحليم الجيار، رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع حادث غرق في قرية الكداية. على الفور، تحركت الأجهزة الأمنية ووحدات الإنقاذ النهري لتكثيف الجهود والبحث عن الشاب الذي فقد في أعماق النيل أثناء ممارسته للسباحة، وجري انتشال الجثة ونقلها إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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