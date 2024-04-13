في عيد ميلاده الـ30.. محمود كهربا هداف يعشق الأزمات

يحتفل محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى اليوم السبت بعيد ميلاده الـ30 وسط حالة من التألق مع الأهلي بعد فترة من الجدل الواسع في المواسم الأخيرة بسبب قضيته مع ناديه السابق الزمالك، قبل أن يقوم بسداد الغرامة وغلق الملف نهائيا.

ولد محمود كهربا يوم 13 أبريل 1994 في حي مصر القديمة وبدأ مشواره مع كرة القدم داخل صفوف الأهلي، واستمر في ناشئى الفريق حتى 2011 وشارك في 20 مباراة احراز 36 هدفا، قبل أن يرحل من قطاع الناشئين بالأهلى وينضم إلى صفوف فريق إنبى، ولعب مع الفريق البترولي 35 مباراة في الفترة من2011 إلى 2015 أحرز فيها 8 أهداف وصنع هدفين.

وخاض فترة احتراف قصيرة على سبيل الإعارة مع نادى لوزيرن السويسرى، من أغسطس 2013 إلى مايو 2014، وشارك فى 19 مباراة أحرز 7 أهداف وصنع هدفا ثم خاض محمود كهربا فترة إعارة جديدة مع نادى جراسهوبرز السويسري لعب 17 مباراة وأحرز هدفين.

وفى فترة الانتقالات الصيفية عام 2015، انضم محمود كهربا إلى صفوف نادى الزمالك في صفقة شهدت جدلا وإثارة كبيرة ليبدأ رحلة التألق مع الفارس الأبيض وشارك فى 68 مباراة أحرز خلالها 25 هدفا وصنع 19 هدفا، خلال فترة تواجده الأولى فى القلعة البيضاء، وخاض تجربة احتراف على سبيل الإعارة فى اتحاد جدة السعودى لمدة موسمين من أغسطس 2016 حتى مايو 2018، شارك خلالهم مع الفريق السعودى فى 53 مباراة وأحرز 24 هدفا وصنع 9 غيرها.

حقق محمود كهربا لقب الدورى المصرى الممتاز مع الزمالك موسم 2014-2015، كما توج مع الفريق الأبيض ببطولة كأس مصر مرتين وكأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولى فى تاريخ النادي.

وشهدت الفترة الاخيرة لمحمود كهربا مع نادي الزمالك أزمات مع رئيس النادي السابق مرتضى منصور وقرر اللاعب فسخ عقده من طرف واحد والانضمام إلى نادى دييبورتيفو أفيس البرتغالى، شارك خلالهم فى 5 مباريات فقط وأحرز هدفا واحدا.

وفي ديسمبر 2019 أعلن النادي الأهلى التعاقد مع محمود كهربا لمدة 4 مواسم ونصف الموسم وسط حالة جدل كبير بعد هروب اللاعب من الزمالك فسخ عقده من جانب واحد ووسط اتهامات لمسئولب القلعة الحمراء بتحريض محمود كهربا على الهروب من الزمالك.

وفي 2020 تعرض كهربا للايقاف من حانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لمدة 6 شهور وتغريمه 2 مليون دولار، قبل أن يتم حل الأزمة ودفع الغرامة.

وشارك محمود كهربا مع الاهلي 116 مباراة، سجل خلالها 41 هدفاً وصنع 11.

ومنذ الانضمام للنادي الأهلي حقق محمود كهربا11 بطولة هي الدوري الممتاز مرتين وكأس مصر 3 مرات وكأس السوبر المصري مرتين والسوبر الأفريقي مرة واحدة ودوري أبطال أفريقيا 3 مرات.