صبري السماك عن «جودر»: نص أدبي مليء بكل إبداعات المخيلة البشرية

أعرب المنتج صبري السماك، عن سعادته بجودة مسلسل "جودر.. ألف ليلة وليلة" الذي عرض في الموسم الرمضاني الدرامي 2024.

وقال «السماك»، إن إسلام خيري مخرج ابن أديب وقع في يده نص أدبي بديع ملىء بكل إبداعات المخيلة البشرية في ذلك العصر، أساطير ومحاولات أولية لتفسير الظواهر الطبيعية وقيم وقوانين العصور الملكية وذكاء المرأة واندفاع الرجل خلف غرائزه ومنها: الفضول، والذكورية، والكسل، وملل الحكم.

وأضاف المنتج، أن ألف ليلة وليلة «جودار» كتابة بديعة تمسك بتلابيب الأسطورة وتفصصها، لأنها كانت أولى بوابات الخيال والإبداع والتوثيق التاريخي ومتعة المعرفة والتسلية، وإخراج فهم معنى كل لفظ أو دلالة، فكان كل مشهد له لحنه الخاص على معزومة ممتعة حتى الآن، مبروك أنور عبدالمغيث، وإسلام خيري.

وفي إطار الدراما الممزوجة بالخيال، يتبع العمل حياة تاجر ينجب ثلاثة أولاد وهم: "سالم" و"سليم" و"جودر"، حيث تتعقد حياة الابن الأخير "جودر"، ويصبح في صراع مع العدو "شمعون" للوصول إلى كنوز الحكيم "شمردل" الأربعة.

"جودر.. ألف ليلة وليلة" من بطولة كلا من الفنانين: ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور، تارا عماد، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، محمد التاجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، رشوان توفيق، أحمد ماهر، أحمد فتحي، وليد فواز، عايدة رياض، سامي مغاوري، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنا، سماح أنور، سامية طرابلسي، ياسر الطوبجي، عابد عنابي، أحمد خالد صالح، أحمد كشك، ناردين عبدالسلام، والمسلسل من تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري.

