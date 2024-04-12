في ثالت أيام العيد.. مرور ميداني علي حميات نجع حمادي وتحويل المقصرين للتحقيق

كلف اليوم الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا فريق الطب العلاجي بمديرية الصحة بقنا بالمرور علي مستشفي حميات نجع حمادي وتفقد الخدمات الصحية بها.

وخلال الزيارة المفاجئة قام الفريق بتفقد الاستقبال للاطمئنان علي تقديم الرعاية الطارئة للمواطنين وتواجد الفريق المناوب وتوافر رصيد كافي من أدوية الطوارئ بالاستقبال.

وتابع الفريق زيارته بتفقد غرف المرضي للإطمئنان علي المرضي وعلي تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة مع مراجعة لتذاكر المرضي وفحص لحالتهم الصحية.

وخلال الزيارة تبين غياب عدد من الفرق الطبية والذين تم تحويلهم علي الفور للتحقيق العاجل علي تقصيرهم.

كما تبين خلال الزيارة سوء ءاداء شركة الأمن وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيالهم .

هذا وأضاف الدكتور بدران إلى إستمرار جولات المتابعة من فريق التمريض بالمديرية لمتابعة مستشفي قنا العام.

حيث تابع الفريق التزام الفرق بمكافحة العدوي والنظافة العامة للاقسام مع مراجعة حفظ أدوية الطوارئ والأقسام والتأكد من التدريب الجيد لفرق التمريض علي التعامل الجيد مع المرضي بالأقسام والعناية المركزة والتزامهم برعاية المرضي ودعمهم دون تقصير.

مؤكداً علي استمرار حلقات الرقابة والتفتيش علي كافة منافذ الخدمة الصحية بالمحافظة ليل نهار لتقديم أفضل رعاية ممكنة.

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