"صاحبة السعادة".. محطات فى حياة إسعاد يونس

تحل اليوم ١٢ إبريل ذكرى ميلاد الفنانة إسعاد يونس، التى قدمت رحلة فنية شاملة بين تقديم البرامج الإذاعية والتمثيل والتأليف والإنتاج، وختاماً بتقديم البرامج الحوارية من خلال برنامج “صاحبة السعادة” الذى لاقي نجاحاً كبيراً مع الجمهور.

البداية بعيدا عن الفن

بدأت إسعاد يونس حياتها بعيداً عن الفن، حيث دخلت من باب الإذاعة، والتى ظلت بها وقدمت من خلالها برامج لفترات كبيرة، وتزوجت من الفنان نبيل الهجرسي، ثم تعرفت على الفنان سمير غانم بالصدفة، الذى وجد فيها شخصية فنيه شاملة، وتشاركا فى مسلسل يوميات ميزو، الذى حقق نجاحاً كبيراً.

البداية مع الفن

بعد دخول عالم الفن من باب الكوميديا، قدمت النجمة إسعاد يونس العديد من الأعمال الفنية وخاصة الكوميدية، وقدمت العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية والدرامية الناجحة، وتعلق معها الجمهور بالكثير من أدوارها وشاركت في العديد من الأعمال الفنية الهامة.

الإنتاج

أسست الفنانة إسعاد يونس شركة إنتاج وتوزيع سينمائي، وشاركت من خلالها فى صناعة السينما وقدمت تاريخ إنتاجي هام لعدد كبير من الأعمال، وأبرز تلك الأعمال التى شاركت سواء بالإنتاج والتوزيع فيلم "بنتين من مصر، واحد من الناس، خارج على القانون، كلمني شكراً، رسائل البحر، عصافير النيل، الشوق، زهايمر".

الثنائية الأشهر

قدمت الفنانة إسعاد يونس واحدة من أشهر ثنائيات الفن مع النجمة الراحلة سهير البابلي من خلال فيلم "بكيزة وزغلول"، وحقق نجاحاً كبيراً وأصداء كبيرة، وتحول إلى عمل درامي يحمل نفس إسم الثنائي، واستطاع الثنائي أن يحقق شهرة كبيرة ومازال العمل بنفس النجاح ويحقق نسب مشاهدة كبيرة بمجرد عرضه تلفزيونياً.

أبرز أعمالها الفنية

قدمت الفنانة القديرة إسعاد يونس العديد من الأعمال الفنية سواء على مستوى السينما والمسرح والتلفزيون، وأبرز تلك الأعمال فيلم "يا رب ولد، إحنا بتوع الأتوبيس، استقالة عالمة ذرة، أمهات فى المنفي، فوزية البرجوازية، أبو الدهب، من أجل زيكو، ٢٠٠ جنيه، عصابة عظيمة".

وعلى مستوى المسرح قدمت "الحب بالعقل، أسعد سعيد فى العالم، موعد مع الوزير، جحا يحكم المدينة، عروسة تجنن"، وفى التلفزيون شاركت الفنانة إسعاد يونس العديد من الأعمال الدرامية أبرزها "السقوط في بئر سبع، يا رجال العالم اتحدوا، لهفه، بدون ذكر أسماء".