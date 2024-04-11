إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ملاكي بالطريق الصحراوى بأسوان

شهد الطريق الصحراوى بمحافظة أسوان، حادث انقلاب سيارة ملاكى مساء اليوم، الخميس، أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوي بالقرب من قرية بنبان بمركز دراو، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تبين أن المصابين هم كلاً من: إبراهيم سعد بدري، 60سنة، مصاب اشتباه كسر بالفك الاسفل وجروح قطعية بالجبهة، حسن يوسف سليم، 61 سنة، مصاب قطع بالوريد اليد اليسرى واشتباه كسر بالكوع، عمر إبراهيم سعد، 14 سنة، مصاب اشتباة كسر الضلوع وكدمات متفرقة بالجسم، أحمد نصر يوسف، 42 سنة، مصاب كدمات متفرقة بالجسم، على ابراهيم محمود، 50 سنة، مصاب اشتباه كسر بالفخذ الأيمن وجروح متفرقة بالجسم، نصر أحمد نصر 6 سنوات، مصاب جرح قطعى بالرأس.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.