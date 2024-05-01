بيراميدز يتحدى الغيابات أمام إنبي للحفاظ على قمة الدوري

يسعى فريق بيراميدز بقيادة المدير الفني الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، لمواصلة الانتصارات والحفاظ على قمة ترتيب الدوري الممتاز عندما يواجه نظيره إنبي بقيادة المدير الفني سيد ياسين، ضمن مباريات الجولة الـ 20 من جولات مسابقة الدوري الممتاز في السابعة مساء على ملعب بترو سبورت.

في المقابل يخطط فريق إنبي لحصد الثلاث نقاط لتعديل مركزه بجدول ترتيب الدوري المصري، والعودة للانتصارات بعد 5 مبارياتلم يتذوق الفريق البترولي طعم الفوز حيث تعادل في 3 مواجهات وتلقي الهزيمة في مبارتين.

ويتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 35 نقطة ويمتلك 4 مباريات مؤجلة، بينما يحتل فريق إنبي المركز الرابع برصيد 29 نقطة ويمتلك مباراة مؤجلة.

ويفتقد فريق بيراميدز لعدد كبير من اللاعبين في مواجهة انبي بسبب الإصابة والإيقاف أبروزهم الثلاثي رمضان صبحي وكريم حافظ وفخري لاكاي بسبب الإيقاف، ومحمود زلاكة والذي يعاني من مزق في عضلة السمانة ويتم تجيزه حاليا مع الجهاز الطبي وعلي جبر ويعاني من آلام في منطقة الحوض منذ فترة ويتم تجهيزه ببرنامج تأهيلي مكثف وإسلام عيسى ويعاني من خلع في الإصبع الأكبر بالقدم اليسرى، وحصل على راحة لحين التعافي وبدء برنامج التأهيل.

