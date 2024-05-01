اليوم.. «محلية النواب» تناقش 3 طلبات إحاطة

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعًا لها اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة 3 طلبات إحاطة.

وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب حمودة محمد حمودة، بشأن تشغيل محطة رفع منطقة الوكايل الجديدة بمدينة بلبيس – محافظة الشرقية.

كما تناقش طلبي النائب ثروت سويلم بشأن سرعة تنفيذ أعمال تغطية الترع والمصارف بداخل القري بمركز أبو حماد – محافظة الشرقية، وخاصة التي تقع داخل الكتلة السكنية وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين، وإصدار الحيز العمراني لقري مركز أبو حماد – محافظة الشرقية، حيث أن التصوير الجوي الأخير لقري المحافظة منذ عام 1985.

فيما أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، خلال اجتماعها أمس، بعقد اجتماع بديوان عام محافظة الأقصر برئاسة السكرتير العام المساعد، يضم وزارة الري، وهيئة المساحة، ووزارة التضامن، وبنك ناصر، للاتفاق على الصيغة النهائية لتخصيص وإعادة النظر في تخصيص قطعة أرض لإنشاء بنك ناصر، وذلك بتاريخ 12 مايو المقبل.

وذلك خلال مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة زينب السلايمي، بشأن تأخر مديريتي التضامن الاجتماعي، المساحة، والوحدة المحلية بمركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر عن إنهاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال إنشاء فرع لبنك ناصر الاجتماعي بمركز إسنا، وذلك بالرغم من موافقة الجهات المختصة على الاقتراح برغبة الذي تقدمت به في هذا الشأن أثناء مناقشته بلجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب منذ عامين، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 12 من نوفمبر سنة 2023.