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الأربعاء 01 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

رئيس البرازيل: مستعدون لتعزيز التعاون مع اليابان في مجال الطاقة المتجددة

الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا
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أكد الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع اليابان في مجال التحول إلى الطاقة المتجددة.
وقال الرئيس البرازيلي - لهيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) قبيل القمة المرتقبة مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا - إن البرازيل توفر المناخ المناسب لجذب الاستثمارات اليابانية خاصة في مجال الطاقة المتجددة، مشددا على أن بلاده تمتلك ثروة من المعادن المهمة التي يمكن تقاسمها مع دول أخرى للمساعدة في إزالة الكربون بشكل كامل من العالم.
وأعرب عن أمله في تعزيز العلاقات التجارية بين بلاده واليابان، مشيرا إلى أن اليابان تستضيف عددا كبيرا من المهاجرين اليابانيين الذين يشاركون بكفاءة كبيرة في مختلف المجالات.
 

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