اليوم.. «دينية النواب» تناقش الموازنة العامة للمستشفيات الجامعية بالأزهر للعام المالي 2024-2025

تعقد لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي جمعة، لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص المستشفيات التعليمية.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الأول موازنة المستشفيات التعليمية فيما يخص مستشفى طب بنين الأزهر- أسيوط، ومستشفى دمياط الجامعي الجديدة، ومستشفى الزهراء الجامعي.

فيما تناقش خلال اجتماعها الثاني، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد السجيني، بشأن ضرورة رصف ورفع كفاءة وإعادة الشيء لأصله وتركيب بلاط إنترلوك بالطرق الداخلية والشوارع الجانبية نظراً لتهالكها نتيجة انتشار أعمال الحفر وتكسير الأسفلت، مما يسبب معاناة كبيرة للمواطنين، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 28 من فبراير سنة 2024، و النائب خالد عبدالعظيم، بشأن سوء إدارة ملف أملاك الدولة في مدن (الحسينية، ومنشأة أبو عمر، وصان الحجر) - محافظة الشرقية، و النائب/ عبدالله الرماح، بشأن تحول التل التابع للهيئة العامة للآثار بقرية السلام – مركز بلبيس – محافظة الشرقية، إلى مقلب عشوائي للقمامة والنفايات الحيوانية، الأمر الذي يشكل خطورة على صحة المواطنين، و العمل على إيجاد الحلول المناسبة لأزمة المواطنين الذين قاموا بشراء قطع أراضي بمنطقة الوفاء والأمل مركز بلبيس – محافظة الشرقية، بغرض السكن حيث يتطلب الأمر الحصول على موافقة السيد وزير الزراعة، فضلاً عن اعتراض الهيئة العامة للطب البيطري على إعطاء الموافقة بدعوى وجود مزرعة بالمنطقة.