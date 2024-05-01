"إعلام ابوسمبل" ينظم ندوة للتوعية بقضايا الهجرة غير الشرعية

نظم مجمع إعلام ابوسمبل السياحية ندوة بعنوان جهود الدولة للحد من الهجرة غير الشرعية .

يأتي ذلك في إطار الحمله التي اطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات وفقا لتعليمات الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات و رعاية الدكتور أحمد يحي رئيسي قطاع الإعلام الداخلي للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتعريف الشباب واسرهم بما ينطوي عليه هذه المغامرات من مخاطر على حياتهم و أموالهم وكذلك التعريف بالفرص البديله داخل وخارج البلاد سواء من خلال الهجرة القانونية المنظمه لذوي المهارات المطلوبة في أسواق العمل الخارجية بما يحفظ حياة المواطن المصري وحقوقة المادية .

من جانبه أستعرض محاضر اللقاء احمد بهجت مدير مكتب العمل بابوسمبل فرص العمل من خلال المشاريع القومية بالمدينه اهمها مشروع توشكي القومي وفرص الاستثمار السياحي بالمدينه بما يوفر حياة كريمه لأبناء المدينة ويحافظ على مستقبل أبنائها .

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