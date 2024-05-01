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الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

اليوم.. «عاملة النواب» تناقش موازنة وزارة العمل للعام المالي 2024- 2025

عاملة النواب
عاملة النواب
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تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، لمناقشة مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2024/ 2025 فيما يتعلق بوزارة العمل والجهات التابعة لها.

وتناقش مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2024/2025 لقطاعات: ديوان عام وزارة العمل، ومديريات العمل بالمحافظات، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

كما تناقش مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2024/2025 للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
كما تناقش مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2024/2025 لقطاع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات.
 

لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائب عادل عبدالفضيل مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2024 2025