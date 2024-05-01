خبير علاقات دولية: زيارة أمير الكويت لمصر تعكس عمق العلاقات بين البلدين

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلاقات الدولية، أن سياسة مصر الخارجية سواء فى المحيط الإقليمى أو الدولي أصبحت ذات ثقل كبير، لافتا الى وجود حرص مستمر خلال الفترة الاخيرة لتبادل الزيارات بين المسئولين العرب والأجانب والقيادة السياسية المصرية.

وأضاف حسن سلامة، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، أن اختيار أمير الكويت القاهرة لتكون أول زيارة له تعكس عمق العلاقات بين البلدين على كافة المستويات، خاصة فى المجالات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية والتى لها باع كبير بين البلدين، وأيضا العلاقات السياسية.

وأوضح حسن سلامة أن مصر من أوائل الدول التى اعترفت بالكويت بعد استقلالها فى الستينات من القرن العشرين، كما أن هناك عمقا فى العلاقات التاريخية والمواقف المشتركة ومواجهة التحديات المشتركة، خاصة أن المنطقة العربية عرضة لتوترات كثيرة.