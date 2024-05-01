رئيس الوزراء الياباني يبدأ زيارة إلى فرنسا وبعض دول أمريكا الجنوبية

غادر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا،اليوم /الأربعاء/، بلاده متوجها إلى فرنسا، المحطة الأولى في جولة خارجية مدتها ستة أيام من المقرر أن يزور خلالها أيضا البرازيل وباراجواي.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن كيشيدا قوله - في تصريح للصحفيين في مطار هانيدا بطوكيو قبل مغادرته - "تتطلع اليابان إلى ممارسة دور قيادي في إنشاء وتعزيز نظام اقتصادي دولي حر وعادل وقائم على القواعد".

ومن المقرر أن يلقي كيشيدا، "غدا الخميس"، كلمة أمام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس حول قضايا مختلفة بما في ذلك تغير المناخ والقواعد الدولية للذكاء الاصطناعي التوليدي، يليها إجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل التوجه إلى البرازيل حيث تأتي زيارته لدول أمريكا اللاتينية في الوقت الذي تعمل فيه اليابان على تعميق العلاقات مع الدول الناشئة والنامية.

ومن المقرر أن يجتمع كيشيدا "يوم الجمعة" بشكل منفصل مع الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس باراجواي سانتياجو بينا لمناقشة كيفية ضمان النظام العالمي القائم على القواعد ومعالجة التحديات الأخرى.

وقال مسؤولون في الحكومة اليابانية إن البرازيل لديها نحو 2.7 مليون شخص من أصل ياباني، ومن المرجح أن يجري كيشيدا محادثات مع أفراد الجالية في برازيليا وساو باولو.

وأضافوا أن رئيس الوزراء الياباني سيلقي يوم السبت المقبل خطابا حول سياسات اليابان الخارجية تجاه أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

