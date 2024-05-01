في الذكرى الأولى لوفاته.. كيف شعر مصطفى درويش بقرب رحيله؟ 

في مثل هذا اليوم الموافق 1 مايو العام الماضي رحل عن عالمنا الفنان مصطفى درويش، عن عمر ناهز 43 عاما، بعد توقف عضلة القلب، حيث إنه غادر الحياة وهو في مرحلة مبكرة من عمره، وتسبب خبر رحيله حزن كبير داخل الوسط الفني حتى الآن، عُرف عنه بأنه "خفيف الروح" دائم التواصل مع أصدقائه وجمهوره وكل محبيه.

ولد الفنان مصطفى درويش 11 يناير 1980، وبدأ مسيرته الفنية صدفة مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر، عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه وتم العرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة ومن هنا بدأت حياته الفنية.

أبرز أعماله الدرامية: "فوق مستوى الشبهات، لأعلى سعر، ضد مجهول، أيوب، أبو عمر المصرى، نصيبى و قسمتك 3، حكايتى، بركة، أبو جبل، خيانة عهد، قوت القلوب، صاحب السعادة، الا انا، كله بالحب، ضد الكسر، بين السما والأرض، Suits بالعربي وآخرها سره الباتع بشخصية "عمران"، اكس لانس بشخصية "شحاتة"، كامل العدد بشخصية "عمر"، تلت التلاتة بشخصية "حازم" حيث تم عرضهم في الموسم الرمضاني 2023.

حقق الفنان الراحل مصطفى درويش نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا في مسلسل "بـ 100 وش" حيث قدم شخصية "فتحي"، ونال شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحرص فريق العمل عن نعي صديقهم.

حرص الفنان آسر ياسين على إحياء ذكرى وفاة صديقه الفنان الراحل مصطفى درويش، ونشر صورة معه عبر خاصية الاستوري الإنستجرام، وقال: "الذكرى السنوية بتاعة درش، برجاء الفاتحة والدعوة الخالصة".

تميز الفنان الراحل مصطفى درويش بأنه دائم التفاعل مع محبيه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان آخر منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، قائلًا: "هو أنا بس اللي ما بقيتش عارف انام" حيث كان يشعر دائمًا بأنه ضيف خفيف في الدنيا، ليعلن خبر الوفاة شقيقه بعد ساعات قليلة من المنشور.

تكرر هذا المشهد في حياة الفنان الراحل مصطفى درويش على أرض الواقع وفي حياته الفنية، حيث شارك في عام 2021، في حكاية "ويبقى الأثر" من مسلسل "إلا أنا"، وخلال أحداث المسلسل حدث إعلان عن وفاة الشخصية التي يجسدها بشكل مفاجئ من شقيقه عبر موقع "فيس بوك"، وهذا ما حدث في الحقيقة تمامًا، وتم إعلان خبر وفاته المفاجئ عبر "فيس بوك".