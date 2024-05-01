دفن جثة عامل انهي حياته بحرق نفسه في الشرابية

امرت نيابة الشرابية اليوم الاربعاء، بدفن جثة عامل انهي حياته بحرق نفسه ،وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية باجراء التحريات حول الواقعة .

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة،تلقت بلاغًا بوجود جثة شاب أنهى حياته بإشعال النيران في نفسه داخل محل سكنه في منطقة الشرابية، بسبب معاناته مع مرض الصرع.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ، وتبين صحة الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لإعداد تقرير الصفة التشريحية حول الوفاة.

وحرر محضر بالواقعة.