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الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

وزيرا خارجية موريتانيا والسودان يبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

وزير الخارجية الموريتاني
وزير الخارجية الموريتاني
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بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم ولد مرزوق، مع وزير الخارجية المكلف بجمهورية السودان السفير حسين عوض علي،علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.
واستعرض الجانبان، خلال اللقاء على هامش اجتماعات الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، وفقا لوكالة الأنباء الموريتانية،عددا من القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك.

محمد سالم ولد مرزوق وزير خارجية موريتانيا السفير حسين عوض علي السودان