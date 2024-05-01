وزيرا خارجية موريتانيا والسودان يبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم ولد مرزوق، مع وزير الخارجية المكلف بجمهورية السودان السفير حسين عوض علي،علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء على هامش اجتماعات الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، وفقا لوكالة الأنباء الموريتانية،عددا من القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك.