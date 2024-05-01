تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإسماعيلي

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي يخوض به مواجهة نظيره الإسماعيلي، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في “كلاسيكو” الدوري المصري عند الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الـ20 من الدوري الممتاز.

يحتل فريق الأهلي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة، بينما يمتلك الإسماعيلي 19 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويشهد تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الإسماعيلي مفاجآت كبيرة وتغييرات كثيرة لرغبة الجهاز الفني اراحة بعض اللاعبين الاساسيين خوفا من الاجهاد والإصابات قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول

خط الوسط: إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية

خط الهجوم: أحمد عبد القادر - محمود كهربا - بيرسي تاو