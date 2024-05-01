تجديد حبس عامل وشقيقه بتهمة حرق صيدلية في الشروق

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة الشروق وبدر ، اليوم الأربعاء ، قرارا بتجديد حبس عامل وشقيقه لقيامهما بإضرام النيران عمداً بإحدى الصيدليات في منطقة الشروق.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بصيدليــة بدائرة القسم .

بالفحص وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل توصيل طلبات سابق بالصيدلية وشقيقه ، مقيمان بمحافظة الشرقية).

عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية تم ضبطهما وبحوزتهما (دراجة نارية ملك أحدهما) وبمواجهتهما إعترف العامل بإرتكاب الواقعة بإستخدام "مادة تساعد على الإشتعال" لوجود خلافات مع مدير الصيدلية والعاملين بها لقيامهم بفصله من العمل، وأضاف بإقتصار دور المتهم الثانى على إنتظاره بجوار الدراجة النارية لتسهيل هروبه عقب إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.