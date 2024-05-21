إيطاليا تعلن تسجيل عشرات الهزات الأرضية جنوبي البلاد

أعلنت السلطات في إيطاليا تسجيل عشرات الهزات الأرضية، لم يسبق لها مثيل منذ 40 عاما، في "حقول فليجريان" بالقرب من مدينة /نابولي/ جنوبي البلاد دون وقوع أضرار جسيمة ولكنها تسببت في حالة من الذعر بين السكان.

وذكر المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين في إيطاليا - حسب ما ذكر راديو "أوروبا 1" اليوم /الثلاثاء/ - أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 4ر4 درجة الساعة 20:10 بالتوقيت المحلي للبلاد على عمق 5ر2 كيلومتر.

وأكد "ماورو دي فيتو" من المعهد أن سلسلة الهزات الأرضية "هي الأقوى خلال الأربعين عاما الماضية".

وحدثت تشققات وتساقطت منحدرات جراء الهزات، وصرحت السلطات المحلية بأن المدارس في المناطق المحيطة بـ"بوتسوولي" و"باكولي" و"كوارتو" و"مونتي دي بروسيدا" أغلقت أبوابها اليوم /الثلاثاء/.