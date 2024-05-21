"ثم نبدأ في الرقص".. عرض لفرقة بني سويف بمهرجان نوادي المسرح

شهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج، العرض المسرحي "ثم نبدأ في الرقص" في ثالث أيام المهرجان الختامي لنوادي المسرح، في دورته الحادية والثلاثين "دورة الكاتب المسرحي الراحل د. علاء عبد العزيز"، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، حتى 31 مايو الحالي.

العرض لفرقة بني سويف المسرحية، ويناقش فكرة نشر الحب والتسامح في المجتمع، وعدم الاهتمام بالمظاهر المبنية على الزيف، من خلال قصة زوجين أصيبت حياتهما بالفتور بعد فترة من الزواج، وتطالب الزوجة بتغيير روتين حياتهما، فالزوج يهوى قراءة كتب التراجيديا الإنسانية ويظل ذلك هو روتينه اليومي بعد أن فقد ذراعه في الحرب، ويشعر بأن زوجته تعيش معه لمجرد الشفقة، ويصل به التفكير بأنه يتعرض للخيانة في كل مرة تخرج فيها من المنزل.

وذات ليلة يدور حديث بينهما يتذكران خلاله أول مرة تقابلا فيها أثناء حفل ورفضها الرقص مع أية شخص لأنها تعلم أنها ستقابل حبيبها المستقبلي وتعلم بقراره نفسها أنه زوجها.

بينما الزوج يتذكر أيام الحرب وتفاصيل الليلة المشئومة التى فقد فيها ذراعه، وتنتهى الأحداث باكتشاف الزوجة أنها فقدت زوجها بعد أن أدرك أنه لا يستحق العيش معها نظرا لشكوكه وادعاء البطولة إرضاء لكبريائهما.

"ثم نبدأ الرقص" تأليف د. طارق عمار، وإخراج عبد الرحمن أشرف، تأليف موسيقى وألحان أدهم صلاح، تصميم وتنفيذ إضاءة محمد سيد، أشعار ناظم نور الدين، كيروجراف وليد حسين، تصميم ديكور تيسير كمال، تنفيذ ديكور ماريو أشرف، ملابس سلمى رجب، تمثيل عهد عمرو، أحمد مصطفى حازم الشناوي، مارينا عبد المسيح، إسلام ياسين، سيف الله فؤاد، أسامة طلعت، عماد عمران، راندا جمال، مريم جميل.

قُدم العرض بحضور لجنة التحكيم المكونة من المخرج هشام عطوة رئيس اللجنة، والدكتور محمد سمير الخطيب، والدكتور حمدي عطية، والمخرج سامح مجاهد، والموسيقار أحمد حمدي رؤوف، المخرج محمد الطايع مقرر اللجنة.