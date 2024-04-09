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الثلاثاء 09 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

قمة الثأر.. فينيسيوس و رودريجو يقودان ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتى

ريال مدريد
ريال مدريد
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تتجه نظار عشاق الساحرة المستديرة نحو القمة المرتقبة التى تشهدها القارة العجوز، بين فريق ريال مدريد الإسبانى الذى يصطدم بنظيره مانشستر سيتى الإنجليزى ببطولة دورى أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".
ففى تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، يستضيف فريق ريال مدريد الإسبانى، نظيره مانشستر سيتى الإنجليزى، وذلك فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائى دورى ابطال اوروبا "الشامبيونز ليج".
وجاء التشكيل المتوقع لريال مدريد كالتالى:
حراسة المرمى: أندري لونين.
خط الدفاع: كارفاخال - روديجر - تشواميني - فيرلاند ميندي.
خط الوسط: كامافينجا - فالفيردي - توني كروس - جود بيلينجهام.
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو.

واصبحت تلك المواجهة كلاسيكو أوروبي بين الفريقين، بعدما ألتقيا ريال مدريد ومانشستر سيتي للعام الثالث على التوالي في دوري الأبطال.
وتلك المواجهة هى الخامسة بين الفريقين فى الأدوار الأقصائية، وذلك في آخر 9 مواسم "بالشامبيونز ليج".
وتعتبر تلك المواجهة ثأرية بالنسبة لفريق ريال مدريد، بعدما أقصاه مانشستر سيتى من نصف نهائى النسخة الماضية، ليعلن وصوله للنهائى وتتويجة باللقب للمرة الأولى فى تاريخه.
 

ريال مدريد مانشستر سيتى الشامبيونزليج