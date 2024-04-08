الشواطئ المصرية كاملة العدد.. توافد محلي وأجنبي وعربي على الشواطئ في عيد الفطر.. شرم الشيخ تستقبل المعيدين بأسعار تبدأ من 4000 جنيه.. و1800 لفنادق الإسكندرية.. وإشغالات أسوان 50% 

حالة من الانتعاش تشهدها الفنادق السياحية بالمحافظات المختلفة مع حلول عيد الفطر المبارك، ووسط ارتفاع في الأسعار للمواد الغذائية والمرافق، سعت الفنادق لاستقطاب زبائنها بزيادة طفيفة دون هامش ربح، وبالطبع تزداد نسب الاشغالات الفندقية كلما اقتربت من العاصمة القاهرة.



وقال علاء عاقل رئيس غرفة الفنادق، فى تصريحات خاصة للبوابة نيوز إن وجود بعض الإجازات السنوية في أوروبا بجانب زيادة الحركة المحلية أدى لارتفاع نسب الإشغالات خلال فترة عيد الفطر في المحافظات المختلفة وخاصة بمدن شرم الشيخ والغردقة والاسكندرية والعين السخنة، مشيرا إلى تراجع بالحركة الوافدة من أوكرانيا وإسرائيل بسبب ظروف الحرب.

ولفت إلى أهمية الحركة الداخلية خلال فترة العيد أي الأسبوع الجاري، والتي تتجه لكافة المدن الساحلية بكثافة استنادا إلى حالة الطقس، لافتا إلى أن أسعار الفنادق وأماكن الإقامة تناسب كافة الشرائح والأسر المصرية، حيث يسهل في مصر العثور على سعر وفقا لميزانية كل أسرة، مشيرا إلى أن سعر الفندق هو عرض وطلب وعلاقة تجارية بحتة.



وتابع عاقل بأن مبادرة البنك المركزي لدعم الاستثمار السياحي لم تخرج للنور حتى الآن، ولكن الدولة تسعى لتشجيع الاستثمار بطرق مختلفة وكان آخرها تحرير سعر الصرف والذي لاقى ترحيبا كبيرا من المستثمرين الجدد المصريين والأجانب، متوقعا اتخاذ المزيد من الإجراءات الداعمة لقطاع الاستثمار السياحي.

وأكد الخبير السياحي رامي رزق الله عضو لجنة تسويق شرم الشيخ، أن نسبة الاشغالات بالمدينة ستصل 80% خلال أيام عيد الفطر المبارك، وأغلبها من الأسواق الأجنبية والعربية، بينما يشهد السوق الروسي تراجعا خلال الفترة الجارية، فيما يتوقع عودته نهاية أبريل الجاري، مشيرا إلى أن الحركة الداخلية تمثل 25% من إجمالي الإشغالات بشرم الشيخ، وتتراوح أسعار الفنادق تتراوح بين 3 آلاف وحتى 8 آلاف جنيه في الليلة للغرفة المزدوجة.



ونوه الى أن حركة السياحة خلال شهر مارس كانت جيدة للغاية رغم أنه شهد حلول شهر رمضان لكن الحركة الأوروبية كانت مكثفة واللبنانية أيضا، لافتا إلى أن فترة ما بعد عيد الفطر المبارك سوف تشهد توافد سعودي وأردني وإيطالي وروسي ولبناني وجمهوريات بحر البلطيق.

من جانبه قال، هشام محمود مدير أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية، إن الغرف الفندقية شهدت ارتفاعات في الأسعار طبقا للطلب المتزايد، موضحا أن نسبة الإشغالات في ثاني يوم العيد ستصل الى نحو 90% بفنادق الاسكندرية، ووصلت نسبة الزيادة في الأسعار لنحو 30%، بما يصل لنحو 3500 جنيه كحد أدنى للغرفة المزدوجة في الليلة بفندق خمس نجوم.

فيما قال نادر نصيف عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق بأسوان، إن أكثر الجنسيات المتوافدة على المحافظة هي جنسيات الشرق الآسيوي وخاصة الصين، وذلك نظرا لوجود عروض قوية من منظمي الرحلات للسائحين الصينيين، مشيرا الى تراجع كبير للحركة المحلية هذا العيد بسبب الأزمة الاقتصادية حيث يصل سعر الغرفة في الليلة إلى 4000 جنيه.



وأكد نصيف أن نسبة الإشغالات الفندقية الآن تصل نحو 50% وهي نسبة معقولة نظرا للأحداث المحيطة بمصر في السودان والحرب الدائرة بقطاع غزة، متوقعا زيادة الإقبال على زيارة جنوب الصعيد بناء على حجوزات مبكرة تمت من أسواق مختلفة بموسم الصيف المقبل وخاصة من الصين واليابان وأمريكا وألمانيا وبريطانيا، لافتا إلى أن الفنادق السياحية بأسوان التزمت باشتراطات وزارة السياحة الخاصة بتطوير البنية التحتية والخدمة المقدمة للسائح، كما تمت إضافة 1150 غرفة من منازل النوبيين في غرب أسوان وجزيرة هيصة، للفنادق بجانب نحو 1700 غرفة فندقية قائمة بالفعل، وما لا يقل عن 80 غرفة تحت الإنشاء، وفندق جديد بغرب أسوان.



وقال إيهاب الجندي عضو غرفة الفنادق بالاسكندرية، إن نسبة الإشغالات ستصل إلى 100%، في الإسكندرية، وذلك بفعل السياحة الداخلية التي تتوافد بكثرة خلال الأعياد والمناسبات للاحتفال على الشاطئ بالاسكندرية، موضحا أن أسعار الغرف شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية بسبب تحرير سعر الصرف وارتفاع تكلفة التشغيل، وليس لذلك علاقة بالعيد، وقد وصل سعر الغرفة المزدوجة في الليلة ما بين 1800 وحتى 5000 جنيه بحسب نجومية الفندق.

