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الإثنين 08 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ مطروح يكرم مدير التموين ورئيس الغرفة التجارية

محافظ مطروح يكرم
محافظ مطروح يكرم مدير التموين والتجارة الداخلية
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كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، المهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، ومديري الإدارات بالمديرية، ومختار جبريل 
رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، ومحمد غازى مدير الغرفة ومدير المجمعات الاستهلاكية، وعدد من أصحاب الشركات التجارية  المشاركة في معارض قوافل “أهلا رمضان”. 

جاء التكريم تقديرا لجهودهم فى تنظيم معارض وقوافل أهلا رمضان لعرض السلع الأساسية والغذائية، والاطمئنان على توافرها لتخفيف الأعباء عن المواطنين. 
ووجه محافظ مطروح الشكر والتقدير لجهود التعاون بين  مديرية التموين والغرفة التجارية بالمحافظة، مشيدا بجهود توفير السلع للمواطنين والإطمئنان على توافر الأرصدة الكافية، وكذلك جهود الرقابة على الأسواق ومنع أي تجاوزات أو احتكار للسلع. 

محافظ مطروح يكرم مدير التموين ورئيس الغرفة التجارية

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