الكسوف الكلي للشمس 2024| 31.6 مليون شخص في مسار الكسوف.. يشاهد كليا بأمريكا وكندا والمكسيك و5 دول عربية تشهده جزئيا

يشهد العالم اليوم الأثنين 8 أبريل 2024، ظاهرة كونية هي الكسوف الكلي للشمس، وهي ظاهرة علمية وكونية فريدة لا تتكرر بشكل مستمر، فالكسوف الكلي للشمس لن نراه إلا عام 2044 أي بعد 20 عامًا، ولن تتمكن مصر أن تراه في ذلك الوقت، ولكن هذا العام سيمر الكسوف الكلي للشمس بأمريكا الشمالية، مرورًا بالمكسيك والولايات المتحدة وكندا، كما ستشهد مصر وبعض الدول العربية كسوفًا جزئيًا للحدث.

ويحدث الكسوف الكلي للشمس عندما يمر القمر بين الشمس والأرض، فيحجب وجه الشمس تماما، سوف تظلم السماء كما لو كان الفجر أو الغسق.

متي ولماذا يحدث الكسوف؟

يعرف الكسوف بإنه ظاهرة فلكية تحدث عندما يحجب القمر ضوء الشمس عن الأرض، ويحدث ذلك عندما تكون الشمس والقمر والأرض على استقامة واحدة تقريبًا.

وفقا لوكالة ناسا فإن القمر يميل في مداره بنحو 5 درجات مقارنة بمستوى مدار الأرض حول الشمس. وبسبب هذا الميل، فإن القمر كما يُرى من منظور الأرض عادة ما يمر فوق الشمس أو تحتها عندما يمر بيننا وبين الشمس.

وإن ميل مدار القمر يمنعنا من حدوث كسوف الشمس والقمر شهريًا، ولذلك يحدث الكسوف عندما يكون القمر يدور فى نفس الميل أو في استقامة واحدة مع الأرض والشمس.

أنواع الكسوف:

وتوجد عدة أنواع من الكسوف كما صنفتها هيئة ناسا، والجمعية الفلكية الأمريكية، ويشمل 4 أنواع رئيسية هي:

الكسوف الكلي: ويحدث هذا الكسوف عندما يحجب القمر قرص الشمس بالكامل.

كسوف كلي 2017 (المصدر: وكالة ناسا)

الكسوف الجزئي: ويأتي الحدث عندما يحجب القمر جزءًا من قرص الشمس.

الكسوف الحلقي: ويميز هذا الكسوف أن بعض اشعه الشمس تكون ظاهرة في شكل حلقة ويحدث عندما يمر القمر أمام الشمس، لكنه لا يحجبها بالكامل، تاركًا حلقة من الضوء حول القمر.

الكسوف الهجين: وهو نوع أخير مزيج من الكسوف الكلي والحلقي.

الفرق بين كسوف 2024 وكسوف الشمس في 2017

يُعتبر مسار الكسوف الكلي للشمس والذي سيحدث اليوم 8 أبريل 2024 أوسع بكثير عما كان عليه أثناء الكسوف في عام 2017.

كما ستختلف المسافة التي يدور القمر فيها حول الأرض، حيث كان القمر خلال كسوف الشمس الكلي لعام 2017، بعيدًا قليلًا عن الأرض، مقارنة مما سيكون عليه خلال كسوف الشمس الكلي اليوم.

وفي عام 2017، تراوح عرض المسار من حوالي 62 إلى 71 ميلًا، أما من خلال كسوف 8 أبريل 2024، سيتراوح عرض المسار فوق أمريكا الشمالية بين 108 و122 ميلًا، مما يعني أنه في أي لحظة، يغطي هذا الكسوف المزيد من الأرض.

وسيمر مسار الكسوف لعام 2024 أيضًا على عدد أكبر من المدن والمناطق المكتظة بالسكان مقارنة بمسار 2017، وهذا سيجعل من السهل على المزيد من الناس رؤية الكسوف الكلي، ويعيش ما يقدر بنحو 31.6 مليون شخص في مسار الكسوف الكلي هذا العام، مقارنة بـ 12 مليون شخص في عام 2017. ويعيش 150 مليون شخص إضافي على بعد 200 ميل من مسار الكسوف الكلي.

الدول التي ستشهد الكسوف الكلي

في يوم 8 أبريل 2024، سيحدث كسوف كلي للشمس، وسيُرى في 14 دولة في أمريكا الشمالية، إضافة إلى بعض الدول التي ستراه بشكل كسوف جزئي، والدول التي سترى الكسوف الكلي هي المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا.

أما الدول التي سترى الكسوف الجزئي هي غرينلاند، أيسلندا، أيرلندا، المملكة المتحدة، فرنسا، إسبانيا، البرتغال، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، وأخيرًا مصر.

إجراءات السلامة أثناء مشاهدة الكسوف:

هناك العديد من اجراءات السلامة المتعلقة بالظاهرة الكونية، ويعد أهمها مايتعلق بالنظر مباشرة إلى الشمس أثناء حدوث ظاهرة الكسوف أمر غير آمن، خاصةً دون حماية متخصصة للعين لمشاهدة الشمس، فإن مشاهدة أي جزء من الشمس الساطعة من خلال عدسة الكاميرا أو المنظار أو التلسكوب بدون مرشح شمسي مخصص الغرض مثبت على الجزء الأمامي من البصريات سيؤدي على الفور إلى إصابة شديدة في العين.

احد الأدوات الآمنة لرؤية الكسوف

وهناك عدة خطوات آمنة وسليمة لمتابعة الكسوف الكلي كالتالي: