دفن عامل والاستعلام عن صحة آخر سقطا في بالوعة بمنشأة القناطر

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول مصرع عامل وإصابة آخر سقطا في بالوعة صرف صحي في قرية الجلاتمة التابعة لمركز منشأة القناطر، وصرحت بدفن جثة العامل المتوفي بعد مناظرته والاطلاع على تقرير مفتش الصحة بفحص جثمانه، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصاب للاستماع لإفادة عن ملابسات الحادث، بعدما أجرت المعاينة التصويرية لمسرح الواقعة.

بلاعة الموت

كشفت التحريات أن السبب وراء مصرع "عبد الرحمن.ر" 18 سنة وإصابة "محمد. ك" 16 سنة، وهو أثناء مرورهم بالقرب من مركز شباب القرية، اختلت أقدامهم وسقطوا في بالوعة صرف صحي"بيارة"، وتم انتشال الاخير وإسعافه أما الأول مات متأثرا بإصابته بالمستشفى.

البداية... بتلقي المقدم أحمد عكاشة، رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بلاغًا يفيد بسقوط أشخاص داخل بيارة صرف صحي بجوار مركز شباب الجلاتمة، على الفور، هرعت الأجهزة الأمنية وفرق الإنقاذ للمكان، حيث تمكنوا من إنقاذ شاب وإنتشال جثة أخرى.

تم نقل الشاب المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت إشراف النيابة العامة.