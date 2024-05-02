بعد حملة خليها تعفن.. انخفاض أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق

الخميس 02/مايو/2024 - 12:18 م

انخفضت أسعار اللحوم الحمراء في الاسواق والمنافذ المصرية ، اليوم الخميس 2 مايو 2024 ، و ذلك علي خلفية حملات المقاطعة التي أطلقها المصريون ضد غلاء الأسعار وأتت بنتائج جيدة إلى حد ما، لتشجع رواد التواصل الاجتماعي حملة جديدة باسم “ خليها تعفن” لمقاطعة شراء اللحوم الحمراء، تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى، في محاولة لإجبار الجزارين على خفض أسعارها بعد تسجيلها 450 جنيها للكيلو.

وتستعرض “ البوابة نيوز” أسعار اللحوم الحمراء في الاسواق ومنافذ البيع الحكومية المختلفة .

سعر اللحوم البلدي

يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 300 و320جنيه.

يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 320 و350 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 300 و330 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 380 و420 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 350 و400 جنيه.

سعر اللحوم في منافذ لحوم الوطنية

سعر اللحمة البقري 280 جنيها للكيلو

سعر البوفتيك و الاستيك 325 جنيها للكيلو

سعر الكبدة الطازجة 285 جنيها للكيلو

سعر اللحم وش فخذه 300 جنيه

سعر الموزة 295 جنيها للكيلو

سعر عرق الفلتو 350 جنيه

سعر اللحوم في وزارة التموين

سجل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيها.

ووصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم نحو 225 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

بلغ سعر كيلو السجق نحو 90 جنيها.

سجل أسعار اللحم الضأن 135 جنيها.

وصل سعر كيلو الكبدة لمستوى 135 جنيها.

وسجل سعر كيلو اللحم المفروم نحو 150 جنيها.

بلغ سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة اليوم نحو 270 جنيها.