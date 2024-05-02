ads
الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

وزير الإسكان: جار تنفيذ 64 برجاً سكنياً بها 3068 وحدةو310 فيلات بالتجمع العمراني "صوارى" بالإسكندرية

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار تنفيذ 64 برجاً سكنياً "أبراج صواري"، و310 فيلات، بنسب إنجاز تخطت 80 %، بالتجمع العمراني "صوارى" فى منطقة غرب كارفور، بالإسكندرية، والذى تبلغ مساحته 419.74 فدان، حيث يهدف مشروع "صوارى" لتوفير أنماط الإسكان المتنوعة، والخدمات الاستثمارية، كما يهدف للمساهمة فى زيادة المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح وزير الإسكان، أن المحور الأول في تنمية التجمع العمراني "صوارى"، يتمثل في قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتنفيذ 64 برجاً سكنياً "أبراج صواري"، تضم 3068 وحدة سكنية على مساحة 60 فداناً، ضمن المرحلة الأولي من المشروع بمساحة إجمالية 120 فدانا، ومشروع الأبراج كومباوند سكنى "إسكان فاخر" تتراوح مساحة الوحدات به بين 130 و280 مترا، وجارٍ أيضاً تنفيذ مشروع الفيلات على مساحة 57 فدانا، ويشمل 310 فيلات سكنية، إضافة إلى تنفيذ أعمال المرافق والطرق لتصبح المنطقة جاهزة لاستقبال المواطنين فور الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية.

وأضاف الوزير: يتمثل المحور الثانى في تنمية المنطقة، من خلال توجيه القيادة السياسية بمبادرة معا نبنى المستقبل، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المستثمرين، لتنمية مساحة 250 فداناَ بأرض التجمع العمرانى "صوارى" بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، عن طريق تنفيذ مشروعات استثمارية بنظام الشراكة والحصص العينية، وتتضمن قطع الأراضي بنظام الشراكة مشروعات بأنشطة متنوعة.

وأشار المهندس أيمن محمد عبدالتواب، رئيس جهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة - المشرف على التجمع العمراني "صوارى" بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، إلى أنه جار تنفيذ مشروعات بنظام الشراكة بالحصة العينية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمستثمرين، بأنشطة (سكنية – تجارية – إدارية – تعليمية)، باجمالى 60 قطعة أرض، وبلغت نسبة تنفيذها الإجمالية 25 %، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية معا نبنى المستقبل.

41911d5e-5e68-47d2-9132-4dd8c05512cf
41911d5e-5e68-47d2-9132-4dd8c05512cf
237a1981-22f1-463a-8289-4739acf2a34b
237a1981-22f1-463a-8289-4739acf2a34b
8ca4d270-2846-4253-89da-76d4af18eceb
8ca4d270-2846-4253-89da-76d4af18eceb
061275a7-ea4e-4403-945d-33b28dee1f7b
061275a7-ea4e-4403-945d-33b28dee1f7b
16c34375-ef5b-45da-b38e-8497b20ca875
16c34375-ef5b-45da-b38e-8497b20ca875
8eefa4d9-18e5-4d8d-adf2-26f697c87fe4
8eefa4d9-18e5-4d8d-adf2-26f697c87fe4
70f82ab7-f1c0-489b-9011-416d5a49b17b
70f82ab7-f1c0-489b-9011-416d5a49b17b
5638ab49-317e-417d-9ecb-061b2a5df414
5638ab49-317e-417d-9ecb-061b2a5df414
b6d25f73-ddf9-4a9d-81f9-37cc83cda282
b6d25f73-ddf9-4a9d-81f9-37cc83cda282
التجمع العمراني كارفور مشروعات استثمارية الإسكندرية الدكتور عاصم الجزار