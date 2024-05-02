للعام الثاني.. "طالبات الثانوية بنات بسفاجا" بالمركز الرابع جمهوري في الصحافة المدرسية

حصلت طالبات مدرسة الثانوية بنات بإدارة سفاجا التعليمية على المركز الرابع جمهورى في الاعلام التربوي والصحافة المدرسية؛ إذ قدمن نموذج للنشرات الإخبارية المصورة والاذاعة المدرسية لاق استحسان وتقدير لجان التقييم داخل محافظة البحر الأحمر وعلى المستوى الجمهورى بوزارة التربية والتعليم.

وقالت هدى عوض الله أخصائى الإعلام التربوى والصحافة بمدرسة الثانوية بنات بسفاجا أن الطالبات يمتلكن حضورًا وقدرة على الاداء يفوق الكثيرين من الإعلاميين وتؤكد أن هؤلاء الطالبات هن إعلاميات المستقبل لما حققوه من إنجاز للعام الثانى التوالى على التوالى، مشيرة إلى أنها ستواصل خوض المسابقات بهن لقدرتهن على تحقيق المزيد من المراكز المتقدمة.

من جانبه، أكد خالد بكير مدير إدارة سفاجا التعليمية أن الإدارة حققت العديد من النجاحات خلال هذا العام خاصة فى الصحافة والكشافة والأنشطة الرياضية مؤكداً على استمرار بذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف العملية التعليمية وخلق جيل واع مستنير.

ويذكر أن فريق الصحافة الفائز بالمركز الرابع جمهورى يتكون من الطالبة

أبرار شعبان سيد، نادية حازم عبدالحميد، فاطمة عبدالكريم محمود، جنى محمد السيد، حنين أيمن مصطفى، سماح محمد عبدالغني، هاحر علاءالدين حسن، آية محمد الشيخ، منة جمال.

وجاء ذلك بدعم وتوجيه هشام منير وكيل وزارة تعليم البحر الأحمر وسهام محمد موسي موجه الصحافة بإدارة سفاجا التعليمية.