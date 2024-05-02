السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليا حول "إنجازات وزارة العمل"

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا، حول إنجازات وزارة العمل بهدف الاستمرار فى بيئة عمل قوية فى جمهوريتنا الجديدة.

واستعرض الفيلم التسجيلي توفير العديد من فرص العمل واستمرار برامج العمل والدعم والحماية من قبل الدولة للعمال فضلا عن توفير إعانات حكومية لعمال مصر، فضلا عن الدعم المستمر للعمالة غير المنتظمة من خلال تقديم 6 منح سنويا.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، في الاحتفال بعيد العمال، بمجمع هاير الصناعي بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور عدد كبير من الوزراء والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة.