ماس كهربائي بماكينة خياطة يتسبب في حريق مخزن ملابس بالعجوزة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل مخزن ملابس اندلع نتيجة ماس كهربائي بماكينة خياطة بشارع النيل بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وفي التفاصيل، تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مخزن ملابس بشارع النيل بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وبعمل التحريات تبين أن ماسا كهربائيا بماكينة خياطة سبب نشوب الحريق.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.