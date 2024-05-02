محمد جبران: جميع العمال صف واحد خلف الرئيس السيسي

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، محمد جبران، إن العمال يقفون خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي صفًا واحدًا مؤيدين لموقف مصر الثابت والداعم للشعب الفلسطيني بكل الصور، وحقه في إقامة دولة مستقلة على أرضه.

وأضاف "جبران"، في كلمته خلال الاحتفال بعيد العمال بمجمع هاير بالعاشر من رمضان، أن "عمال مصر يرفضون بشكل واضح الممارسات الوحشية وجرائم الإبادة الجماعية".

وتابع:"أخذنا على عاتقنا تحويل خطاب الرئيس السيسي في عيد العمال الماضي إلى دستور ومنهج عمل، حيث تم افتتاح العديد من المنشآت الصناعية ونأمل في استكمال باقي المشروعات وإنشاء المزيد منها".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، الاحتفال بعيد العمال بمجمع هاير الصناعي في مدينة العاشر من رمضان، كما يفتتح عددًا من المشروعات على هامش الاحتفال.

يأتي الاحتفال بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية، وممثلو العمَّال في مختلف القطاعات من مجالس إدارات النقابات العامة.