أهالي الأسرى الإسرائيليين يقطعون طريق محور أيالون بتل أبيب

أغلق محتجون من عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، محور أيالون الحيوي في تل أبيب مطالبين بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح ذويهم.



كما تظاهر عدد من عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، اليوم الخميس، في تل أبيب من أجل المطالبة بالإسراع في العمل لإطلاق سراح ذويهم.



وأغلق المحتجون محور أيالون الحيوي شمال تل أبيب، مما أدى لتعطيل حركة المرور، حيث رفع أهالي الأسرى لافتة كتب عليها "إما الصفقة أو رفح؟ نحن نختار الحياة" في إشارة إلى تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باجتياح رفح في حال فشلت الصفقة، وإفصاحه عن نيته بعدم إنهاء الحرب.



والتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بيلينكن، أمس الأربعاء، بعائلات الأسرى المحتجزين في اجتماع سري، صرح بعدها أن ملف عودة الأسرى، بداخل جميع الجهود الأمريكية المبذولة.



وتتهم عائلات الأسرى نتنياهو وحكومته، بتفضيل مصالحهم الشخصية بالبقاء في الحكم على العمل من أجل عودة ذويهم.