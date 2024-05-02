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الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

السيسي يتسلم درع عمال مصر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أهدى محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسى درع عمال مصر.

وألقى جبران كلمة في احتفالية عيد العمال التي يشهدها الرئيس السيسي اليوم الخميس، بحضور عدد كبير من كبار رجال الدولة و لفيف من جميع فئات الشعب المصري.

كما يشهد الاحتفال الوزراء ورجال الدين الإسلامى والمسيحى والقيادات السياسية والحزبية وبحضور ممثلى العاملين فى كافة القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة

يقام الاحتفال بمدينة العاشر من رمضان بأحد مصانع الأجهزة المنزلية، حيث أرسى الرئيس السيسى مبدأ مهما بالاحتفال بعيد أول مايو وسط القواعد العمالية وهو ما يحفز العمال على مواصلة الإنتاج واستمرار مسيرة التنمية.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس عددا من قدامى العمل النقابى من بينهم عادل نظمى رئيس نقابة المرافق واسم المرحوم محمد عرابى رئيس نقابة المناجم والمحاجر بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى بالإضافة إلى منح عدد من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة نوط الامتياز حرصا على دعم كافة فئات المجتمع.

ومن المقرر تكريم نماذج من المرأة العاملة التى تحمل قصص كفاح كذلك ذوو همم ممن ضربوا أروع العمل على المثابرة.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي عمال مصر