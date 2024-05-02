كيف تحتفل شعوب العالم بأعياد الربيع؟

احتفالات أعياد الربيع ظهرت منذ زمن بعد لأول مرة في عهد المصريين القدماء فهم أصحاب الفضل في الكثير مما توصلت إليه الحضارات من بينهم الاحتفالات في الكثير من المناسبات السنوية التي مازال البشر يحتفلون بها، وظل الاحتفال بعيد الربيع ينتقل عبر السنين وعبر القارات وانتشر في دول العالم، فالكثير من دول العالم يحتفلون بعيد الربيع بشكل أساسي سنويا ولكن تختلف مظاهر الاحتفال من دولة لأخرى على حسب الثقافة والعادات.

ومع انطلاق اعياد الربيع في هذا التوقيت من العام تمثل هذه المناسبة أهمية خاصة عند الكثير من الناس حول العالم وتكون طرق الاحتفال في دول العالم:

-مصر:

يحتفل الشعب بجميع أطيافه مسلم ومسيحي بعيد الربيع تحت مسمى شم النسيم، وبدأ الاحتفال به منذ عام ٢٧٠٠ قبل الميلاد ويذهب المصريون للحدائق العامة والمنتزهات والأراضي الزراعية ويجلسون العائلات لتناول الطعام الذي أعد من اجل هذه اليوم مثل البيض الملون، الفسيخ والرنجة والأسماك وهي اطعمة مرتبطة باعياد الربيع.

-الهند:

يتجمع الشعب الهندي في مهرجان يسمى "هولي" حيث يحتفلون بانتصار الخير على الشر ويظل الاحتفال لمدة شهر ويقوم المحتفلين بإشعال الألعاب النارية واستخدام الالوان.

-أسبانيا:

يقام سنويا مهرجان "فاياس" ويشارك فيه ملايين من الشعب لمدة اسبوع ويقدم فيه العروض الترفيهية والعاب النار وعروض أخرى ضخمة ويرتدي الناس لي المهرجان ملابس مميزة من العصور الوسطى.



-الصين:

يطلق على عيد الربيع في الصين اسم "نيان" وتعني الحصاد الوفير لمحاصيل الحبوب وفي هذه المناسبة تعد أكلة شعبية في الصين عبارة عن شرائح عجين بعد ان تحشو باللحم المفروم وتسلق في ماء مغلي وتتبل ببهارات معينة لتناولها ثم يخرجون للشوارع والمنتزهات ويستخدمون الألعاب النارية للاحتفال ويعتقدون ان بهذا الاحتفال يطرد الارواح الشريرة.



-تايلاند:

يقام مهرجان سنوي اسمه "مياه سونغكران" وتشمل الاحتفالات زيارة دير وينزل المواطنين للشوارع لغمر بعضهم البعض بالماء ويشارك فيه الاطفال والبالغون وحتى كبار السن ويرقصون في الشوارع على موسيقى صاخبة.

-الولايات المتحدة الامريكية:

يقام عيد الفصح في البيت الأبيض كل عام وبدأ الاحتفال منذ عام ١٨١٤، ويتجمع الأطفال في حديقة البيت الأبيض لرفع البيض في العشب باستخدام ملاعق خشبية وتجرى المسابقات وتقديم الجوائز.

-المكسيك:

يتجمع الآلاف من الناس حيث يرتدون ملابس تقليدية بيضاء في هرم تيوتيهواكان الضخم ويتسلق المحتفلون الهرم ويستمتعون بدفء الشمس ويعتقدون انهم يمتصون الطاقة طول العام.



-استراليا:

يتم عمل عرض ضخم للزهور ويتم الاحتفال بعيد الربيع والذكرى ومناسبات اخرى في استراليا ويسافر الالاف من مدن مختلفة داخل استراليا لمشاهدة اكثر من مليون زهرة تتفتح في مهرجان الالوان والموسيقى والبستنة الذي يستمر لمدة شهر.

-المغرب:

تتزامن الاحتفالات في المغرب مع شم النسيم في مصر ويحتفل المغاربة بعيد الربيع بشكل أشبه الى الاحتفالات المصرية في المنتزهات والحقول وأكلات شعبية الى جانب الشاي المغربي.